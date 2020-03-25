Ozan Güven koronavirüs dinlemedi esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde rol alan başarılı oyuncu Ozan Güven, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirleri görünce "Koronavirüs var" diyerek tepki gösteren Güven, hızlı adımlarla uzaklaştı.

"Fazla yaklaşmayın arkadaşlar"

Son zamanlarda adı birden fazla kadınla anılan Ozan Güven, geçtiğimiz akşam Cihangir'de esmer bir kadınla yakalandı. Uçankuş muhabirlerinin objektiflerine takılan Ozan Güven, dünyayı etkisi altına alan ve 18 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsü ileri sürerek "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu yanındaki esmer kadınla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. Ozan Güven'in gergin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Adı Yüsra Geyik ile anıldı

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik, geçtiğimiz aylarda yurt dışında el ele görüntülenmişti. Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenen Geyik, aşk haberleri için "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atmıştı. Güven ise yeni bir ilişkiye başlayarak aşk söylentilerine cevap vermiş oldu.