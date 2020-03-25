Bursa'nın tarihi pazarı boş kaldı

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve "evde kalın" çağrılarının ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Bursa'nın meşhur Reyhan Pazarı, tarihinin en boş gününü yaşadı. Pazarda 35 yıldır tezgah açan esnaf, pazarı ilk defa bu kadar boş gördüğünü söyledi. Daha evvel mal satmaya yetişemeyen pazarcılar, oturup birbiriyle sohbet ediyor. İşlerinin iyi gitmediğini belirten pazarcılar, belediyenin tezgah parası almamasını istedi.

Reyhan Pazarı'nda 35 yıldır sergi açtığını ifade eden Muammer Sönmez, "Bu pazarı hiç bu kadar boş görmemiştim. Pazarda kimseler yok. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Bizim de işlerimiz kötü, satış yapamıyoruz. Belediye tezgâh parasını işler açılıncaya kadar ertelerse çok iyi olur" dedi.