GÜNCEL

Sağlık çalışanlarına nakil bekleyen hastalardan anlamlı destek

Ülkemizde de baş gösteren korona virüs sebebiyle gece gündüz fedakârca çalışan sağlık neferleri için S.B.Ü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akciğer nakli olmuş ve nakil bekleyen hastalar tarafından çok anlamlı bir mesaj verildi.

Hastalar evlerinden çektikleri görüntüler ile bir video oluşturarak “Sizler bizim için sağlık hattında nöbet tutarken bizler ise sizlere evde kalarak destek veriyoruz. Evde kalıp nefesim olur musun? Türkiye’m” mesajıyla duyarlılıklarını gösterdiler.

Sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek de akciğer nakli olmuş ve nakil besleyen hastalardan geldi. S.B.Ü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nakil olmuş ve akciğer nakli bekleyen hastalar sağlık personeline destek klibi geldi. Hastalar kendi çektikleri görüntülerle destek klibi hazırladı. Hastalar evlerinden çektikleri görüntüler ile bir video oluşturarak “Sizler bizim için sağlık hattında nöbet tutarken bizler ise sizlere evde kalarak destek veriyoruz. Evde kalıp nefesim olur musun? Türkiye’m” mesajıyla duyarlılıklarını gösterdiler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Kaşıkçı cinayetinde 20 kişiye kamu davası açıldı
Tekirdağ'da koronavirüse karşı parayı ütüleyen adam konuştu
KHK ile ihraç edilen sağlıkçılar için Ahmet Kekeç'ten sert tepki
3 ülkeye iyi haber! BM yaptırımlar acilen kaldırılmalı çağrısı yaptı
Sanayi Bakanlığı'ndan koronaya karşı 6 milyonluk destek
Messi'den koronavirüsle savaşa 1 milyon Euro bağış
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şeyma Subaşı yaptığı seksi dans tepki çekince hesabını kapattı
Bursa'nın tarihi pazarı boş kaldı
Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
İtalya'da belediye başkanları isyan etti! Orayı ateşe veririm
Vatandaş pazara çıkmayınca pazarcılar Survivor oynadı
Halbank esnaf kredisi başvurusu yapma 2020 ekranı
Arda Turan Fatih Terim açıklaması
Şaban ayı ne zaman başlıyor ilk gün oruç tutulur mu?