Vatandaş pazara çıkmayınca pazarcılar Survivor oynadı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine kapanınca semt pazarlarında da işler neredeyse durma noktasına geldi. Müşteri bulamayan pazarcılar da vakit geçirmek için kendi aralarında oyunlar oynamaya başladı. Bir pazar yerinde, pazar malzemeleriyle Survivor yarışmasının pistine benzer bir pist kuruldu. Pazarcılar da kendi aralarında Survivor yarışması yaptı. O anlar kameralara eğlenceli görüntüler verdi. İşte o görüntüler...