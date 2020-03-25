İtalya'da belediye başkanları isyan etti! Orayı ateşe veririm

Çin'in Wuhan kentinde etkisini göstererek tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (COVID-19), Avrupa'da en çok İtalya'yı etkiledi. Salgın sebebiyle virüse karşı alınan karantina tedbirlerine uymayan insanlar, İtalya'da belediye başkanlarını adeta delirtti.

Gualdo Tadino Belediye Başknaı Massimillano Presciutti de tepkisini "Bu kadar sık gezdiridğinize göre köpeğinizde ciddi bir prosta hastalığı olmalı...Size evde kalın diyorum!" sözleriyle dile getirdi.

Salemo Belediye Başkanı Vincenzo De Luca'nın mezuniyet partisi yapmak isteyen öğrencilere ''Polis gönderir ve orayı ateşe veririm.'' diyerek cevap vermesi büyük yankı uyandırdı.

İtalya’da Delia beldesi Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri; "20 senedir benim koşma alışkanlığım var. Toplasan bu şehirde 20 kişi düzünki koşuyordur. Nasıl bir anda hepiniz koşma meraklısı oldunuz? Hepiniz mi koşmayı seviyorsunuz? Neden bir anda koşmaya başladınız? Bir çoğunuzun en son ilkokulda koştuğuna eminim.Neden şimdi koşuyorsunuz" diyerek sokağa çıkanlara tepkisini gösterdi. İşte belediye başknalarının tepkileri...