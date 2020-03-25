DÜNYA

Doktor gördükleri karşısında dehşete kapıldı: Lütfen evde kalın

Koronavirüsün hızla yayıldığı Irak'ta doktor, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ağlayarak ‘Evde kalın’ çağrısı yaptı.

Irak'ta koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. 

Ağlayarak çağrı yaptı

Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, şunları söyledi: Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın.

Irak'ta son durum!

Öte yandan Irak'ta korona virüs salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 50 daha artarak 316'ya ulaştı.

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