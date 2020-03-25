Doktor gördükleri karşısında dehşete kapıldı: Lütfen evde kalın

Irak'ta koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor.

Ağlayarak çağrı yaptı

Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, şunları söyledi: Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın.