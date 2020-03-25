Koronavirüsü yenen Türk hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Corona virüs nedeniyle can kayıpları dramatik bir noktaya ulaştı ama hastalığı yenenler de bir o kadar fazla. Hastalığı atlatanlar, mücadelelerini anlattı. İngiltere'de yaşayan Rüçhan Selim, NTV yayınında evdeki tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi.
İngiltere'de yaşayan ve koronavirüse yakalanıp iyileşen Rüçhan Selim isimli Türk vatandaşı yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Londra'da yayaşan Rüçhan selim, koronavirüsün belirtilerini ve süreçte neler yaşadığını şöyle özetledi:
- Bir akşam vakti titremede ile gelen yüksek ateşle başladı herşey...
- Yaklaşık dört gün boyunca halsizlik ve büyük bir iştahsızlık yaşadım.
- 12 gün önce titremeyle gelen yüksek ateş günlerce sürdü...
- Koronavirüs nedeniyle yaşadığım yüksek ateşi paresatemol gibi ilaçlarla düşürmeye çalıştım.
- Bu süreçte evden hiç çıkmadım.
- Benim için ekstrem olan şey kilo kaybetmekti, 6 kilo kaybettim.
- Doktorlar bana 24 saatlik kritik saatte olduğumu söyledi.
- İyi yönde kırılma oldu, giderek iyi hissediyorum kendimi kilo kaybım durdu.