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Esra Erol'da canlı yayınında Baha Akkoç'tan şoke eden itiraf

ATV Ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında evden kaçan Baha Akkoç'un fuhuş itirafı programa damga vurdu. Baha hanım eşi Ali Akkoç ile canlı yayında yüzleşti. İşte o anlar...

Esra Erol'da programında 3 yaşındaki çocuğunu alıp gece yarısı evden kaçan Baha Akkoç ile ilgili ortaya çıkan gerçekler izleyen herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karşı komşusu tarafından başına silah dayanarak kaçırıldığını iddia eden Baha Akkoç, canlı yayına bağlanan tanıkların ifadeleri ile şoka girdi. Esra Erol da anlattığı ilk hikayeye inanmayınca Baha herşeyi açıklamak zorunda kaldı. Meğer fuhuş çetesi olan bir ailenin kurduğu inanılmaz bir tuzağa düşmüş. İşte Esra Erol'daki Baha Akkoç vakası:

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