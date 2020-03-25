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Yaşlı çiften duygulandıran sözler! Sosyal medyada gündem oldu

Yaşlı çift, kendilerini ziyarete gelen jandarma ekiplerine verdiği cevapla duygulandırırken, sosyal medyada yayılan görüntüler birçok kişi tarafından beğeni topladı.

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü çifti jandarma ekipleri ziyarete gitti. Yaşlı çiftin ihtiyaçları olup olmadığını soran jandarma ekiplerine verdiği cevap izleyenleri duygulandırdı.

Jandarmanın sorusu üzerine yaşlı kadın, ''Üzümler olunca da gelin kuzum. Siz sağ olun başka bir ihtiyacımız yok'' dedi.

Duygulandıran görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve kısa sürede binlerce kez tıklandı.

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