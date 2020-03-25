YEREL

Elazığ'da köpeğe, köpekle işkence anı kamerada

Elazığ'da bir şahsın köpeklerini, fabrikada bulunan başka bir köpeğin üzerine saldırtma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki köpeğin arasında kalan köpek, fabrikada çalışanların fark etmesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirle bağladığı bir köpeği, yanındaki başka bir köpekle gezdiren şahıs, fabrikanın bahçesinde gördüğü köpeğin olduğu yere girdi. Şahıs daha sonra köpeğini, fabrika yetkililerinin sahiplenerek yaklaşık 2 yıldır baktığı "Tarçın" ismi verilen köpeğin üzerine saldı. Köpek, iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanırken, boğuşma uzun süre devam etti. Şahıs bir süre sonra köpeklerini hakim olamayınca, durumu fark eden fabrika çalışanları koşarak yardıma yetişti.Fabrika çalışanları köpeği yaralı kurtarırken, diğer şahıs 2 köpekle olay yerinden uzaklaştı. Fabrika yetkilisi Muhsin Ferhat Çelik, köpeklerini yaralatan şahsın bulunması için durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
32 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
ABD'den Kovid-19 nedeniyle Çin ve İran'a sert eleştiri
Üsküdar Belediyesinden balık tutma yasağı
Son dakika TBMM'nin 100 yıl etkinlikleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüsü durdurmanın yolunu açıkladı! Dr. Bruce Aylward'dan kritik açıklamalar
Bakan Pekcan duyurdu: Irak'la ticaret temassız sürüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Savunma Sanayii Başkanlığı: “T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor”
Kars'ta eşek üzerinde Koronavirüs türküsüne klip çekti sonra bakın ne oldu
Sicil affe ne demek torba yasadaki sicil affı kimleri kapsıyor?
Adıyaman'da skandal görüntü! Çok tepki çekmişti, yakalandı
Fahrettin Koca Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç ile ilgili açıklama yaptı
Halkbank esnaf kredisi şartları neler 2020 kredi hesaplama
Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsten ölen Türklerin sayısını açıkladı
Bayram ikramiyesi ödemesi 2020 ne zaman tarih belli