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Adıyaman'da skandal görüntü! Çok tepki çekmişti, yakalandı

Adıyaman'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek cep telefonu ile kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 15 yaşındaki M.M.T. yakalandı. Gözaltına alınan M.M.T., içtiği süt ve yediği lokumun parasını ödediğini öne sürüp, "Sosyal medyada fenomen olmak için böyle yaptım" dedi.

Adıyaman'da, dün gece bir kişinin sosyal medyada girdiği markette rafta bulunan sütten içerek cep telefonu görüntüsünü paylaştığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu belirledi. Çocuk Şube polisleri tarafından adresi belirlenen M.M.T., ilk ifadesinde sosyal medyada fenomen olmak için raflardaki ürünleri yiyip, içerek yerine bıraktığını ancak parasını ödediğini söylediği öğrenildi.

Davranışıyla sosyal medyada tepkiye yol açan M.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemi devam ediyor.

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