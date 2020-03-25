MAGAZİN

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Sıla, yayını kapattığını zannettiği sırada yaptığı hareketle tepki çekti.

Bazı sanatçılar Koronavirüs nedeniyle takipçilerine sosyal medya üzerinden dijital konser veriyor. Sıla da bu akıma uyan sanatçılar arasında.

Geçtiğimiz gün yine Instagram’da canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşan Sıla’nın, yayını kapattığını zannedince “oh be kurtuldum” edasıyla yaptığı hareketi takipçileri tarafından izlendi.

Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla, canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı. Sıla yaslandığı yerden doğrularak yayını sonlandırdı.

Sıla'nın yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük tepki topladı. Bazı takipçileri Sıla'ya ''Zorla mı canlı yayın yapıyorsun?'' sorusunu yöneltti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Pegasus CEO'su korona nedeniyle yatan uçak sayısını açıkladı
Vladimir Putin 22 Nisan'da yapılacak referandumu erteledi
Bağcılar'da yaşlı adamın başına kolonya döküp eziyet etmişti! O şahsın cezası belli oldu
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü medya patronunda koronavirüs şüphesi! Yoğun bakıma alındı
İstanbul'da koronavirüsten korunmak için saf alkol içip de ölenlerin sayısı 30'a çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya'da vatandaşlar, kendilerini dezenfekte ettirdi
Yaşlı çiften duygulandıran sözler! Sosyal medyada gündem oldu
Zöhre Hatun kimdir tarihte yeri var mı Kuruluş Osman Zöhre Hatun kimdir?
İran, dünyanın en büyük AVM’sini korona hastanesine çevirdi
Elazığ'da köpeğe, köpekle işkence anı kamerada
Osman Gazi eşleri kardeş mi Osman Gazi kaç kere evlendi çocukları kimdir?
Savunma Sanayii Başkanlığı: “T-70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor”
Tatil uzatıldı mı okullar ne zaman açılacak son haber geldi