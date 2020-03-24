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Komando dede ağaca baş aşağı sarktı polise yakalandı sonra bakın ne oldu

Koronavirüse aldırış etmeyen ve ağacın dalından baş aşağı sarkan komando dedenin görüntüsü, sosyal medyada viral oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Salgın tehlikesine aldırış etmeyenler, soluğu deniz kenarlarında ve parklarda aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, o örneklerden biri...

Komando dede ağaçta 

Polis aracından çekildiği anlaşılan görüntüde, yaşlı bir adamın, yol kenarındaki ağaçta ayaklarıyla baş aşağı bir şekilde durduğu görülüyor.

Spor yapan yaşlı adama yaşını soran polis, "16 yaşındayım." cevabını alıyor.

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