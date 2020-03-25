SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kızdıran Medipol sorusu

Medipol hastanelerinin sahibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda gelen bir soruya kızdı. Hastanenin yönetiminden ayrıldığını belirten Fahrettin Koca, hastanede zorunlu izin olmadığını söyledi.

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı olmadan önce Medipol hastaneleri yönetiminde yer alıyordu. Bakan olduktan sonra hastane yönetiminden ayrıldığını belirten Fahrettin Koca, "Sorun bakalım çalışanları son 1.5 yılda beni kaç kez hastanede görmüşler" diyerek haberlere tepki gösterdi.

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