Ahlat Ağacı kamera arkası yayımlandı! Nuri Bilge Ceylan Bennu Yıldırımlar TT oldu!
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde kamera arkasında oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yaşadığı diyalog yayımlandı. Ceylan'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Başrollerinde Doğu Demirkol, Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir gibi isimlerin rol aldığı Ahlat Ağacı filminde kamera arkası bir video yayımlandı.
Sosyal medyada günün çok konuşulanı olan videoda, oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yönetmen Nuri Bilge Ceylan arasındaki konuşma TT oldu.