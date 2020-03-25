Ahlat Ağacı kamera arkası yayımlandı! Nuri Bilge Ceylan Bennu Yıldırımlar TT oldu!

Başrollerinde Doğu Demirkol, Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir gibi isimlerin rol aldığı Ahlat Ağacı filminde kamera arkası bir video yayımlandı.

Sosyal medyada günün çok konuşulanı olan videoda, oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yönetmen Nuri Bilge Ceylan arasındaki konuşma TT oldu.