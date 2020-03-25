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Dilek İmamaoğlu'ndan koronavirüs karantinasında yapılacaklar listesi

İBB TV'nin #SosyalMisafir'inin bugünkü konuğu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren'di. Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Dilek İmamoğlu, evde yapılabileceklerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Dilek İmamoğlu o görüntüleri, "Bugünleri elbette atlatacağız ama bu süreçte evde kalmamız gerçekten önemli. Evde kaldığımız süreci de daha verimli hale getirebiliriz. Kızım Beren ile birlikte sizlere kitap tavsiyelerinde bulunduk" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Dilek İmamoğlu şunları söyledi; "Size kızımla birlikte evimden sesleniyorum. Ülkemiz ve dünya zor bir süreçten geçiyoruz. Çoğumuzun günlük alışkanlıkları değişti. Çocuklar, okullar, iş hayatı, toplumsal ilişkilerimiz... Tüm hayatımız rutinin dışında. Bugünlerden ders çıkarmalıyız düşünmeliyiz, sorgulamalıyız ve çokça okuma yapmalıyız. Aslında dünyadaki mevcut sistemin karşısında merkezinde insanı alan sistemin bizi barışa sevgiye, dayanışmaya ve bir olmaya götüreceğinden hiç süphem yok."

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