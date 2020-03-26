DÜNYA

İğrenç olay! Marketteki rafları yaladı sosyal medyada paylaştı

ABD'de bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan 26 yaşındaki genç gözaltına alındı.

ABD yerel medyasında yer alan habere göre, ülkenin Missouri eyaletindeki Warrenton şehrinde, Cody Pfister (26), bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı.

Good Morning Britain adlı televizyon programında da yayınlanan görüntüler bir anda dünya gündemine geldi. Görüntülerde genç adamın "Kim korkar corona virüsünden" diyerek süper marketteki tüm deodorantları yaladığı görülüyor..

Görüntülerin dünya çapında yayılmasıyla birlikte, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Pfister’ın halk sağlığını tehlikeye atan davranışı, tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine, bölge polisi Pfister’ı gözaltına aldığını duyurdu. Yerel medya Pfister’ın, ‘terör tehdidi’ ile suçlandığını yazdı.

Gözaltına alındı

Warrenton Polis Departmanı’nın olaya dair yaptığı açıklamada ise koronavirüs hakkında konuşup, raflardaki ürünü yalarken kendi görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan bir bölge sakininin gözaltına alındığı belirtildi.

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