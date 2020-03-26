YEREL

Mardin ve Batman'da iki terörist saklandıkları evde yakaladı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu yerleri tespit edilen iki terörist saklandıkları evlerde yakalandı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandığı adresleri tespit edilen Şiyar Salah Hüseyin isimli terörist Midyat İlçesinde babasının evine yapılan operasyonla, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist ise Batman’da Atatürk Mahallesindeki eve yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve sim kart ile örgüte ait doküman ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan teröristler çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti tecavüzcülere ve uyuşturucu satıcılarına af mı getiriyor Erdoğan açıkladı
Vedat Muriç Fenerbahçe'yi ikiye böldü
Fahrettin Koca'yı kızdıran sahibi olduğu Medipol Hastanesi sorusu
Batı Şeria'da koronavirüsten ilk ölüm
Angela Merkel'e ikinci korona testi pozitif mi çıktı
"Taahhütlerin takipçisiyiz" diyen Bakan Albayrak: Aykırı uygulamaları şikayet edin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon
Benim Adım Melek 27. bölüm fragmanı
Orkun Işıtmak nişanlısı Merve Yorgancılar kimdir yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm 2. fragmanı
Orkun Işıtmak yaşı kaç Orkun Işıtmak ailesi kimdir nereli?
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Bala Hatun kim Osman Gazi'nin eşleri kaç tane ilk eşi kimdir?