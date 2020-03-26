DÜNYA

Putin'in koronavirüslü hastayla konuştuğu anlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinin gerçekleştiği hastaneyi ziyaret etti. Putin?in burada koronavirüs teşhisi konulan bir hasta ile konuştuğu anların görüntüleri paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Moskova'da bulunan Kommunarka Hastanesini ziyaret etti. Putin'in virüse karşı özel kıyafetler giydiği görüntülenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Putin'in koronavirüs teşhisi konulan bir hasta ile konuştuğu görüldü. Öte yandan, Vladimir Putin'in hasta ile arasındaki mesafeyi koruması da dikkat çekti.

Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 658?e yükseldi.

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