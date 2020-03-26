Putin'in koronavirüslü hastayla konuştuğu anlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Moskova'da bulunan Kommunarka Hastanesini ziyaret etti. Putin'in virüse karşı özel kıyafetler giydiği görüntülenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Putin'in koronavirüs teşhisi konulan bir hasta ile konuştuğu görüldü. Öte yandan, Vladimir Putin'in hasta ile arasındaki mesafeyi koruması da dikkat çekti.

Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 658?e yükseldi.