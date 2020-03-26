SAĞLIK

Babalar ile oğullar rol değiştirdi! Baba korona var çıkamazsın

Tüm dünyaya hızla yayılan corona virüs sonrası herkes evlerine çekilirken, özellikle ileri yaşta olanların evden çıkmamaları zaruri bir hal aldı. Sosyal medyada yayılan bir videoda babalar ve oğulların rolleri değiştiği görüntü çok konuşuldu.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinden dünyayı etkisini altına alan corona virüs yaşı ileri olan insanların hayatını olumsuz etkiledi. 

Sosyal medyada yer alan bir videoda dışarıya çıkmaya hazırlanan babasına virüs nedeniyle izin vermeyen evladın görüntüleri olay oldu. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları coronavirüs yüzünden baba ve oğullar arasında rollerin değiştiğini belirten yorumlarda bulundular. 

Baba ve oğlu arasında geçen virüs muhabbeti kısa sürede büyük ilgi gördü.  

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