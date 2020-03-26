Evde kalanlar kafayı yedi maksimum güvenlikli kahvaltıya bakın
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ülkemizde devam ederken sosyal medyadan birbirinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu görüntülerden bir tanesi de evde kahvaltı yapan bir kadının görüntüsü oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.
Conravirüs nedeniyle sokağa çıkmaya çekinen vatandaşlardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Evde sıkılan vatandaşlar sosyal medyada farklı görüntüler yayımlamaya devam ediyor. Evde kahvaltı yapan bir kadınında görüntüsü de ilginç görüntüler arasında.
Görüntülerde ev kadını kahvaltıyı maximum seviyede güvenlikle yaptığı görülüyor. İlginç bir koruma sistemi kurup kahvaltısını yapan kadının görüntüsü sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte kadının ilginç görüntüsü...