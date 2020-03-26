Sokağa çıkma yasağına uymayanları polis sopayla dövdü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Modi’nin açıklamalarına göre gıda, manav, meyve ve sebze satan yerlerin açık kalacağı açıklanırken, “Vatandaşlarımıza evlerine sipariş söylemelerini öneririz” dendi.

Yasağa uymayan vatandaşlar ise polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Hindistan'ın birçok şehrinde güvenlik güçlerinin yasağa rağmen evlerinden çıkan kişilere sopalarla müdahale ettiği görüldü.

​​Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Hindistan'ın Pencap bölgesinde polisler, sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkan kişileri yakalayarak onlara egzersiz yaptırdı ve "Biz toplum düşmanlarıyız, evlerimizde oturamıyoruz" cümlelerini tekrarlattırdı.

Bir diğer görüntüde ise, Hint polisinin yasağa uymayan kişilere yerde yuvarlanmalarını emrettiği görülüyor.