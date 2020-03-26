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Tepki çeken görüntü! Yemekhanede işçiler sıkışık yemek yiyor önlem yok

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili tedbirler alınmaya devam ederken, binlerce işçinin bir arada çalışıp, aynı yatakhaneleri kullandığı şantiyeden gelen görüntü sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüsün tün dünyada hızla yayılmaya da devam ediyor. Tüm dünyada binlerce kişinin öldüğü virüsten ülkemizde etkilendi ve virüs nedeniyle arka arka tedbirler alınmaya devam ediliyor. 

Virüsten dolayı bir çok şirket tedbir almaya devam ederken bu gün sosyal medyada yayımlanan görüntü ise tepkilere neden oldu.

Görüntülerde inşaat işçilerinin aynı ortamda maskesiz ve hijyenden uzak olduğu görüldü. Yemekhanede çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı tepkilere neden oldu.

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