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Annesini eve kilitleyen evlat! Polise ihbar ederim seni

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgiki tebirler alınmaya devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü izleyneleri güldürdü.

Ölümcül korona salgınının Türkiye'ye de sıçraması sonucu 59 kişi ölürken, 2 bin 433 kişi de hastalığa yakalandı. Vakalardan en çok etkilenenlerin 65 yaş üstü olması sonucu hükümet tarafından, birtakım tedbirle alındı. Bu tedbirlerin başında ise 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

Tedbir nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlardan da birbirinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyadan yayınlanan bir görüntü ise evden sıkılan bir teyze sokağa çıkmak istiyor. Evden çıkmak için oğlundan izin almaya çalışan kadın halleri ise izleyenleri güldürdü. Oğlu ise annesinin evden çıkma talebine tehdit ederek cevap verdi. İşte o anlar...

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