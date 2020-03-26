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MHP'den koronavirüs paylaşımı: Saygılı Ol

MHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu halde dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılan saygısız davranışlara ilişkin "Sagılı Ol" videosu yayınladı.

MHP’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde yaşlı vatandaşlara yapılan saygısız davranışların yanlış olduğu anlatılıyor.

Atatürk’ün sözlerine yer verildi

Videonun sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri hatırlatılıyor:

- Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.

- Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.

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