SPOR

Sergen Yalçın'dan 'Oyuncular bu süreçte ne yapıyor?' sorusuna bakın ne cavap verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "A spor yorumcusu Evren Turhan'ın ''Oyuncular bu süreçte ne yapıyor?'' sorusuna ''Hiç bir bilgim yok şu anda.'' şeklinde verdiği yanıtla stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a konuşurken corona virüs nedeniyle ülkesine ülkelerine gitmek isteyen futbolcularının olmadığını ifade etti.

Corona virüs testlerinin negatif çıktığını belirten Sergen Yalçın, ''Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok.'' dedi.

Sergen'den kahkaha attıran yanıt
Sergen Yalçın, "A spor yorumcusu Evren Turhan'ın ''Oyuncular bu süreçte ne yapıyor?'' sorusuna ''Hiç bir bilgim yok şu anda. Toplu bir test yaptırdık, negatif çıktı. Herkesin durumu iyi. Oyunculara programlar verdik, bir şeyler yapıyorlar. Tabi ki idmanı karşılamaz.'' şeklinde yanıt vermesi stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

''Hiçbir zaman idman gibi olamaz''
"Hiçbir oyuncumuzda problem yok." diyen Sergen Yalçın, "Bireysel program hazırladık. Şartlar ne kadar el verirse çalışma yapıyorlar. Ama hiçbir zaman idman gibi olamaz. Şartlar el verdiği sürece bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu uzun süreler futbolcuların geriye gitmesini sağlar. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Profesyonel futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evleri ne kadar müsaitse birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Telekonfernas yöntemini ben çok sevmiyorum." dedi.

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