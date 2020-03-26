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Muhtarın korona anonsu : Arkadaşlar 2 gündür söylüyorum vallahi gelmem

Sivas'ın bir köyünde muhtarın karantina tedbirlerine uymayan köylülere isyanı sosyal medyada gündem oldu. Muhtarın "Vallahi jandarma dolaşıyor, toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra 'Muhtar gel beni karakoldan al' deme" sözleri izleyenleri güldürdü.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler bir yana ülkenin her köşesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. O görüntülerden birinde bir mahalle muhtarının sokağa çıkma yasağın uymayan köylülere isyanı yer aldı. Muhtarın minareden seslenişi sosyal medyada gündem oldu. Muhtar şu ifadeleri kullandı:"Yahu arkadaşlar 2 gündür söylüyorum kimse sokağa çıkmasın diye herkes bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı 'sokağa çıkmayın' diyor. Siz yine dışarıdasınız. Vallahi jandarma dolaşıyor, toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra 'Muhtar gel beni karakoldan al' deme vallahi gelmem ne ederseniz edin"

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