Taksim ve İstiklal'de koronavirüs sessizliği! Havadan görüntülendi
Dünyaya korku salan koronavirüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin boş hali havadan görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü.
Taksim ve İstiklal bomboş
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı. Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi.