Taksim ve İstiklal'de koronavirüs sessizliği! Havadan görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü.

Taksim ve İstiklal bomboş

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı. Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi.