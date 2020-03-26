DÜNYA

Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta zor anlarını anlattı

İtalya’da koronavirüse yakalanan ve 17 gündür hastanede tedavi gören 38 yaşındaki Fausto Russo, hastane odasından yaşadıklarını anlattı. Rosso, hiç kimseyle temas etmemesine rağmen virüsü kaptığını söyledi ve "Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor" diye konuştu.

İtalyan hasta 6 günün sonunda doktorların üzerinde bir ilaç denediğini söyledi.

Fausto Rosso hastanede geçirilen sürenin psikolojik etkilerini de anlattı.

Lazio bölgesindeki Latina kentinde yaşayan 38 yaşındaki spor eğitmeni Russo, 5 Mart’ta yüksek ateşle başlayan ilk belirtilerin ardından 8 Mart’ta hastaneye kaldırıldı.

“38 yaşındayım, hiç sigara içmedim, önceden süregelen hastalıklarım yok. Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti.” dedi. “Nefes alamama hissi çok çirkin” diyen Russo, bu hissi su altında nefes almaya çalışmaya benzetti.

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