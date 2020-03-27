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Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada

Kağıthane’de kimliği belirsiz şüpheliler plakasız araçlarla gelerek, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen gruba kurşun yağdırdı. 4 kişinin yaralandığı saldırıda 4 kişi gözaltına alınırken, saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 23 Mart gecesi Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yasadışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki gruptan birisi, karşı grubun faaliyetlerini yürüttüğü iki farklı iş yerine plakasız araçlarla gelerek kurşun yağdırdı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılar ise en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından saldırganlardan 4’ü yakalanarak gözaltına alınırken, ekiplerin kaçan diğer saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin kurşun yağdırdığı anlar kamerada
Kağıthane’de şüphelilerin husumetlilerinin bulunduğu iş yerine kurşun yağdırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin plakasız araçla gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği sonra araca bindikleri ve tekrar inerek tekrar silahları ateşledikleri görülüyor.

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