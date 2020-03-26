Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının herkese "Dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır." gerçeğini hatırlattığına inandığını belirterek, "Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur" şeklinde konuştu.