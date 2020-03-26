POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının herkese "Dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır." gerçeğini hatırlattığına inandığını belirterek, "Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur" şeklinde konuştu.

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