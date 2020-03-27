Prof. Dr. Ateş Kara'dan dezenfeksiyon tüneli uyarısı
ORDU'da şehrin kilit noktalarına konulan 'dezenfeksiyon tüneli' uygulamasıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken uyarılar geldi.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ordu'da şehrin kilit noktalarına konulan 'dezenfeksiyon tüneli' uygulamasıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Dezenfeksiyonda kullanılan madde su bile olsa uygulamanın tehlikeli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kara, dezenfeksiyon sırasında hem korona hem de tüberküloz mikrobu gibi daha tehlikeli hastalıklara yol açan organizmaların havaya karışarak başka kişilere bulaşma riski olduğunu söyledi.