YEREL

Dövülerek bagaja konulan genci polis kurtardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından dövüldükten sonra aracın bagajına koyularak kaçırılan genci polis kurtardı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Samet M. (31), yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmada Samet M., 2 kişi tarafından darp edildi. Sonrasında kendisine ait aracın bagajına konularak kaçırıldı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı görüntüleyen vatandaşın ihbarından yola çıkarak görüntüden plakayı tespit eden polis ekipleri kent güvenlik sistemi kameralarından da aracın gidiş güzergahını belirleyerek aracı olaydan 2 saat sonra buldu. Park halinde bulunan aracın bagajından çıkarılan Samet M., Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın şüphelilerinden B.B. yakalandı, S.Ü. ise aranıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca açıkladı koronovirüs vaka sayısının en çok arttığı gün oldu
Sumak suyu koronaya iyi gelir mi? Hz. Muhammed'i rüyasında gören kadın
General Motors çalışanların maaşında kesinti yapacak 6500 kişiyi de izne çıkaracak
Araç sahipleri dikkat! Benzine gece yarısı zam geliyor
Çanakkale'de babasını koronadan kaybetti! İşte öldüren korona günlüğü
Fatih Terim'in gözdesi Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi
İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler
8. sınıf 1. dönem konuları LGS 2020 konuları neler MEB açıkladı
Adıyaman'da miniklerin ‘Evde Kal’ mesajı gülümsetti
Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada
Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Merve Taşkın videoları
Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı
Meşhur Fransız kahvaltısı kruvasan evde nasıl yapılır?