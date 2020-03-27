DÜNYA

İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi

İngiltere’de korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan halk salgının sona ermesini beklerken alkışlarla sağlık çalışanlarına destek mesajı verdi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını karşısında insanlar birlik olmaya devam ediyor. Daha önce İtalya'da korona virüs sebebiyle evlerinde beklemek zorunda kalan halkın yaptığı müzikli desteği bu gece ilk defa İngiliz halkı da gösterdi. Halk, şehrin çeşitli bölgelerinde aynı anda yükselen alkışlar ile İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ni (NHS) destekledi.

Geçtiğimiz Salı gününden itibaren İngiltere'de minimum 3 hafta sürecek olan kısmı sokağa çıkma yasağının ise uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor. İnsanlar mecburi ihtiyaçları dışında evlerinden çıkamıyor.

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