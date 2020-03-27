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Koronavirüsün ilacı 'Sumak' mı? 'Hz. Muhammed rüyama girdi söyledi' dedi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kadın, rüyasında Hz. Muhammed'i gördüğünü ve kendisine koronavirüs konusunda 'sumak suyu için' dediğini öne sürdüğü video sosyal medyada trend oldu. Bilim kurulu üyeleri ise bu tür önerilere tepki gösterdi.

Whatsapp platformlarında dolaşan video gündeme oturdu. Peygamberi rüyasında gördüğünü söyleyen kadının Hz. Muhammed'in koronavirüse karşı "sumak suyu için etkilidir" dediğini öne sürmesiyle ilgili tartışmalar büyüyor.

Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla ilgi gören video Hürriyet yazarır Abdulkadir Selvi'nin de gündemindeydi. Peki sumak suyu koronaya etkili mi? Bu soruyu bilim kurulu üyelerine soran Selvi aldığı yanıtı köşesine taşıdı:

Bilim kurulu üyeleri Güney Kore örneği ile tepki gösterdi

"Haberleri olmuş. Çok tepki gösterdiler. “En büyük korkumuz, Güney Kore’deki ‘31. hasta olayı’ gibi bir olayın olması. Bu tür dini duyguların istismarından dolayı bir virüs patlamasının yaşanması” dediler. Güney Kore’deki 31. hasta olayı ne?

Güney Kore’de 15 Şubat’ta yüksek ateşle hastaneye giden kadın, koronavirüs testi yapılması önerisini reddediyor. Onun yerine kilisede ayine katılıyor. Bir otelin yemek salonunda açık büfeye gidiyor. İyice kötüleşince 17 Şubat’ta başka bir hastaneye gidiyor ve test yapılıyor. Koronavirüse yakalandığı tespit ediliyor. 30 vakayı tespit edip karantinaya alan Güney Kore’de 31. hasta olarak kayıtlara geçiyor ama bir farkla: 30 hastaya kadar düzenli şekilde sayılan vakalar, 31. hastayla birlikte patlama yapıyor. Çünkü kadın ayine gittiği kilisede ve bulunduğu kalabalık ortamlarla yüzlerce insana bulaştırıyor.

Bilim Kurulu üyeleri, “Rüya ile anlatılan sumak suyu gibi önerilerin patlama etkisi yapmasından endişe ediyoruz” derken bunu kast ediyorlardı."

Kadının Hz. Muhammed'i rüyasında görmesiyle birlikte gündeme gelen sumak suyu merak konusu oldu. Sumak suyu tarifi ve fayaları herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

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