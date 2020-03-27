Ece Üner'den Sağlık Bakan Fahrettin Koca'ya çağrı

Ana Haber bültenindeki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Ece Üner, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptığı çağrı ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Sözlerine "Sayın Fahrettin Koca'ya açık mektup" diyerek başlayan Üner; "Bir kaç gün önce bu ekranlarda da söyledik. Siz böylesi bir dönemde hepimizin içi çok büyük bir şanssınız. Babacanlığınız, iyi niyetiniz ve çalışkanlığınız bu zor dönemi de atlattıktan sonrada asla unutulmayacak.

-Biz burada kamu yararına iş yapıyoruz o nedenle bize iletilen iki konuyu size iletmek görevimiz. Elbette bir bildiğiniz vardır ama açıklamaların geç saatte yapılması ve ardından o açıklamayı duyduktan sonra uyku tutmaması bağışıklık sistemi için zorlayıcı oluyor. Ertesi gün erken saatte uyanması gerekenler uyuyamıyor ve virüse karşı direnci düşüyor.

İkinci konu herkesin kendi OHAL'ni ilan etmesi meselesi. Özel sektörde çalışanlar işveren ben kendi OHAL'imi ilan ediyorum diyemez. Tezgahtaki, fabrikadaki, atölyedeki emekçi çalışmak zorunda. Hal böyle olunca konu sınıfsal bir mevzuya dönüyor. Herkes kendi OHAL'ini yaşar yarim olmuyor olamıyor. Sizin iyi niyetinize inancımız sonsuz bu iki konuları size iletiyoruz.." açıklamasını yaptı.