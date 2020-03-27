DÜNYA

Çinli doktorun koronavirüs açıklaması sosyal medyaya damga vurdu

ÇİN'den İtalya'ya koronavirüs salgınını kontrol altına almak için giden doktorların yaptığı açıklama olayın vahametinin gözler önüne serdi. Koroanavirüs ile ilgili deneyimlerini anlatan doktor İtalya ile ilgili izlenimlerini açıkladı ve Çin'in koronavirüsten nasıl kurtulduğunu anlattı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıp Çin'i geçerken, ülkesindeki koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başaran Çin, kaynaklarını Avrupa ülkelerini desteklemek için kullanmaya başladı. İtalya'ya giden Çinli doktorun geçtiğim günlerde yaptığı açıklama ise sosyal medyada gündem oldu.

Çinli doktor; "Cordoba'dan yeni geldik ama burada COVID-19 salgınından en çok etkilenen şehir olan Milano'da sokağa çıkma yasağı politikanız çok gevşek. Toplu taşıma araçları hala çalışıyor. İnsanlar hala ortalıkta dolaşıyor. Hala otellerde toplantılar düzenleniyor. Maske takmayan bir çok insan gördüm. Aklınızda ne var bilmiyorum. Şuanda zamanı durdurmamız gerekiyor. Her türlü ekonomik faaliyeti durdurmamız gerekiyor. Normalde sevdiğimiz sosyal etkileşimleri durdurmamız gerekiyor. Herkes evinde karantina altında kalmalı ve herkes hayat kurtarmaya tam olarak hazır olması gerekiyor. Şu anki en önemli mesele insanlarımızın hayatıdır. Wuhan'da sokağa çıkma yasağı konduktan ancak bir ay sonra tüm COVİD-19 hastalarını hastaneye yatırıp tedavi edebildik ve hastalığın tepe noktasında o şekilde ulaştık" açıklamalarını yaptı.

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