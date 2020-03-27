Kim Kardashian'dan tepki çeken Lahmacun paylaşımı!

Kim Kardashian, eşi ve dört çocuğu ile birlikte, herkes gibi ev karantinasında. Evde sıkıldığını dile getiren Kardashian, geçenlerde evinin sinema salonunda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak ve insanlarla dalga geçer gibi ‘Çocukları nasıl oyalacağım, fikri olan var mı?’ diye sormuştu. Kardashian'ın evinde oyun, spor, sinema salonlarının varken bu paylaşımı yapması takipçilerini kızdırmıştı.

Kim Kardashian, eşi ve dört çocuğu ile birlikte, herkes gibi ev karantinasında. Evde sıkıldığını dile getiren Kardashian, geçenlerde evinin sinema salonunda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak ve insanlarla dalga geçer gibi ‘Çocukları nasıl oyalacağım, fikri olan var mı?’ diye sormuştu. Kardashian'ın evinde oyun, spor, sinema salonlarının varken bu paylaşımı yapması takipçilerini kızdırmıştı.