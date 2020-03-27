İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul için 65 yaş üstü kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evde kal çağrısı

İstanbullulara evlerinde kalma çağrısı yapan Yerlikaya, 65 yaş üstü İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin gayret içinde olduğunu söyledi.

''50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız"

39 bin 614 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini kaydeden Yerlikaya, özel bir çalışmayı paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi: "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca, 65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız."