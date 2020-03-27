Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayımlandı

Genel olarak sağlıklı, sadece yüksek tansiyonu olan ve nakledildiği George Washington Üniversitesi Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konulan 59 yaşındaki bir erkek hastanın akciğerleri 360 derece sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak görüntüledi.

Hastanenin göğüs cerrahisi doktoru Keith Mortman ve ekibi, hastanın akciğerlerinin taramasını yaparak, göğüs boşluğunu 360 derecede 3D olarak yeniden oluşturan bir sanal gerçeklik görüntüsüne dönüştürdü.