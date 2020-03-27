Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan "Evde kalın" çağrısı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından, sağlık çalışanı babası, Kovid-19 ile mücadele eden 2 yaşındaki Alara Elif Baş'ın vatandaşlara çağrı yaptığı videoyu paylaştı.

Baş, videoda vatandaşlara, "Babam sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakarca çalışıyor. Siz de beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.