MEDYA

Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan "Evde kalın" çağrısı

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yaşındaki kızı Alara Elif'in, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından, sağlık çalışanı babası, Kovid-19 ile mücadele eden 2 yaşındaki Alara Elif Baş'ın vatandaşlara çağrı yaptığı videoyu paylaştı.

Baş, videoda vatandaşlara, "Babam sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakarca çalışıyor. Siz de beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da maske satışında silahlar konuştu! 2'si ağır 4 yaralı
Mısır'da sağlık çalışanları hastaneden kaçtı
Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü koronavirüsten öldü
Fenerbahçe'de 4 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
Muratpaşa'da virüs savar oda Türkiye'ye örnek oldu
Rize'de bir belde ve 4 köy karantinaya alındı! Giriş çıkışlar kapatıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul için 65 yaş üstü kararı
CNN TÜRK spikeri Buket Güler canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
12. sınıf müfredat değişikliği 1. dönem matematik konuları neler?
Ateş Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı açıklama
Yavuz Selim Kıran: "50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybettik"
12. sınıf müfredat 1. dönem MEB ders konuları neler?
Malatya'da vatandaşlar kendilerini dezenfekte ettirdiler
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru ekranı-2020 İŞKUR