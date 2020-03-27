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TDV gönüllüsü ve öğrencilerinden dünya çocuklarına koronavirüse karşı öneriler

Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye’de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’de ve dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı devlet kurumlarının almış olduğu tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden insanlar bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları içeriklerle virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsten korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların bugün hayat kurtardığına dikkat çekmek için “Şimdi İyilik” sloganıyla Türkiye Diyanet Vakfınca hazırlanan çalışmaya vakıf gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile 111 ülkeden Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler destek verdi.

Yöresel kıyafetlerini giyerek kamera karşısına geçen uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarda küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüs’e karşı korunma önlemleri hakkında ve evde nasıl kaliteli vakit geçirilebileceği konularında tavsiyelerde bulunuyor.

Özellikle çocukların evlerinde geçirecekleri zamanı nasıl değerlendirebilecekleri üzerine önerilerin yer aldığı videoda evde anne ve babanın sözlerinin dinlenmesi, kitap okunması, derslerine kaldığı yerden uzaktan eğitimle devam etmeleri, bireysel temizliğe dikkat edilmesi, yaşlıların gözetilmesi, sosyal mesafe ve ikili teması azaltırken sıla-i rahimin telefonla aranarak yapılması, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde geçirilmesi, sağlıklı beslenme, sokak hayvanlarının da bu süreçte unutulmaması ve sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi gibi konulara dikkat çekildi.

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