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Rize'de dehşete düşüren görüntü! Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu

RİZE'de, bir akrabasıyla caddede yürüyen Hatice Kurt (46), boşandığı A.R.H. tarafından onlarca kişinin gözü önünda başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Kurt, hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.

Şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu.

Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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