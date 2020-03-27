Beylikdüzü'nde maske satışı kavgası : 4 yaralı
İSTANBUL Beylikdüzü’nde maske ticaretinin yapıldığı iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşanan olayda iddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı.
Silahlar konuştu
Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.