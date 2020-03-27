Luiz Adriano ve eşi Ekaterina'dan cesur karantina dansı
Brezilyalı golcü Luiz Adriano ve Rus eşi Ekaterina Dorozhko evde karantina altında cesur dansıyla büyüledi.
Futbol hayatına Brezilya'nın Palmeiras takımında devam sambacı golcü Luiz Adriano ve Rus eşi Ekaterina Dorozhko tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle evde karantinada.
Adriano ve Ekaterina, evde karantinada canı sıkılınca çareyi dansta buldu. Ekaterina, eşiyle birlikte dans ettikleri videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin cesur dansı bir hayli beğeni aldı.