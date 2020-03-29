DÜNYA

Türk Dili okuyan Çinli gençlerden Türkiye'ye destek mesajı! Birlikte başaracağız

ÇİN'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye destek verdiler.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Çin halkının, 11 Mart'tan beri Asya kıtasının diğer ucundaki dost ülke Türkiye ile yakından ilgilendiği belirtilerek, "Bu mesaj, Çin'de 10 farklı üniversitede Türk dili okuyan öğrencilerden geliyor, biz de aracı olmak istedik. Haydi Türkiye!" denildi.

Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi: 

"Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız."

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