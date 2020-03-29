Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı, işte Covid-19'un rotası

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görülen ve sonrasında inanılmaz bir hızla Antarktika hariç dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, ülkemizi de tehdit ediyor. Mobil dolaşım verisine göre koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkelerde İstanbul ve Van'a çok sayıda yolcu girişi olmuş.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için salgın başladığı andan beri insanların zorunlu durumlar dışında evden çıkmaması isteniyor. Veloxity isimli şirket, koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen insanların yol haritalarını izledi.

İstanbul İlk sırada

Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity, koronavirüsün en çok görüldüğü İtalya, Almanya, İran, İspanya ve Suudi Arabistan'dan gelen yolcuların Türkiye'de hangi illeri ziyaret ettiğini gözler önüne serdi. Verilere göre, her 5 ülkeden en fazla yolcunun durağı İstanbul olmuş.



İran'dan gelenlerin ilk tercihi Van oldu

Almanya'dan gelen kişilerin Türkiye'nin neredeyse her iline uğradığı görülürken, İran'dan gelen yolcuların en fazla uğradığı iller ise Doğu illeri oldu. Bu iller arasında ise en fazla İran'dan gelen yolcuyu misafir eden ise Van olarak görülüyor.

Türkiye'de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 108 oldu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün koronavirüsten 16 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve bu sonuçlarla birlikte can kaybımızın 108'e çıktığını duyurdu. Vaka sayısı ise bin 704 kişi artarak 7 bin 402'ye yükseldi. 445 hasta yoğun bakımda...