Sosyal medya fenomeni Murat Övüç Nekşfliş dedi! Netflix adını değiştirdi
Netflix Türkiye, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün paylaşımının ardından hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi. Övüç'ün sözleri sosyal medyayı salladı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Övüç, dizi film platformundan bahsederken "Nekşfliş" demesi üzerine Netflix Türkiye, Twitter'daki hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri'ni istedi.
Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyayı salladı ve TT oldu.