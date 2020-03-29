HDP koronavirüsü fırsat bildi! Sokakta bildiri okudular

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor...

Virüsten Türkiye’de şu ana kadar 108 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 7 bin 402'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı her gün yeni tedbirler alırken, İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgelerle; 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma sınırlaması getirdi ve ihtiyaçları da 81 ilde uygulamaya konulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” tarafından karşılanmasına karar verdi.

Fakat HDP’nin yaptığı “evde kal” çağrısı, bu kadar da olmaz dedirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve beraberindekiler, sokak aralarında okudukları bildiride “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandılar.