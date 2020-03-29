Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Selçuk çocukların evde durmaları, uzaktan eğitim ve eğitim takvimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları,

Her gün yeni bir öneri ile karşılaşıyor insanlar. Bu durumun öğrenci, öğretmen ve anne babalar üzerinde baskı kurduğunu kabul etmek gerekir. Psikolojik baskılara karşı bu kitleler nasıl hareket etmeli?

Temelde yatan kavram güven. İnsanların problem çözme becerisi de önem kazanıyor. Tavsiyem insanların öz güvenleri konusunda bu bir mücadele günüdür Dayanışma günüdür. Bu böyle gitmeyecek. Biz bunu çözeceğiz inşallah.